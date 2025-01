Listhaug med støtte til Vedum

– Norge har i motsetning til de fleste europeiske land for lengst gjennomført det grønne skiftet i form av fornybar kraftproduksjon. Da skal ikke vi ta kostnaden for at andre land henger etter, sier FrP-leder Sylvi Listhaug til Altinget.

Arbeiderpartiet vil starte innføringen av EUs energipakke, mens Senterpartiet mener den vil frata Norge makt over egen kraftpolitikk. Nå spekuleres det på om regjeringspartiene vil skille lag over uenighetene. Listhaug kaller situasjonen kaotisk.

– Vi ser at mange i Arbeiderpartiet også er helt enige med Fremskrittspartiet og Senterpartiet i at det ikke er lurt å innføre denne pakken. Fellesforbundet er blant annet veldig tydelige på det.

Høyre er på den andre siden for pakken. Listhaug sier at nasjonal råderett over kraft vil være en viktig sak om hun havner i regjeringsforhandlinger med Erna Solberg.

EU har gitt Norge frist til neste EØS-møte den 21. mai for å vise at vi er i gang med innføringen av energipakken.