Strategene hos Goldman Sachs hevder at kan være en måte å beskytte seg mot inflasjonsrisiko som følge av det amerikanske valget, skriver Marketwatch.

De mener at en republikansk seier i president- og kongressvalgene vil utgjøre den største risikoen for inflasjonen, som følge av høy importtoll, tregere immigrasjon, strengere sanksjoner mot iransk olje, lavere skatter og «sterkere forsøk på å påvirke Fed-politikken.» Det siste punktet kommer etter at The Wall Street Journal hevder at Trumps allierte har utarbeidet en plan for å svekke Federal Reserves uavhengighet.

Imidlertid utgjør en valgseier for Det demokratiske partiet også en risiko, men da går det på frykt for store økninger i bedriftsbeskatningen.

Ser sterk prisvekst på gull

Goldman-strategene nevner fire grunner til at de derfor mener gull kan gi en god beskyttelse for et mulig inflasjonscomeback.

Det første er de tror at gull kan stige til 2.700 dollar pr. unse innen utgangen av året, takket være solid etterspørsel fra sentralbanker i fremvoksende markeder samt asiatiske husholdninger. I tillegg har også sentralbankene i rike land begynt å kjøpe mer gull. I en undersøkelse fra World Gold Council kommer det frem at nesten 60 prosent av sentralbankene i rike land tror at gulls andel av globale reserver vil øke i løpet av de neste fem årene. Til sammenligning var det bare 38 prosent som svarte det samme i fjor.

Gullprisen ligger onsdag på 2.343 pr. unse, etter å ha økt nesten 13 prosent i år. Og Goldman-strategene tror råvaren kan stige ytterligere 15 prosent hvis sanksjonene øker så mye som de har gjort siden 2021.

Det kan også komme ytterligere en 15 prosents økning hvis det skjer en utvidelse i amerikanske kreditt-default swaps (CDS) med ett standardavvik. Dette kan skje hvis det oppstår bekymringer vedrørende amerikanske myndigheters evne til å tilbakebetale gjeld.

Frykter politisk Fed

Den tredje grunnen er at Fed-sjef Powells periode utløper i mai 2026, og det er bekymringer for at Federal Reserve kan bli underlagt politisk innflytelse. Dette kan igjen føre til økt etterspørsel etter gull som en trygg havn.

Det siste punktet Goldman nevner er at det er billig å kjøpe opsjoner på gull. Med en nåværende implisitt volatilitet på 14 prosent for en seksmåneders periode, den 27. percentilen de siste 15 årene, er det et attraktivt risiko-belønningsforhold å kjøpe beskyttelse ved hjelp av kjøpsopsjoner på gull, skriver Marketwatch.