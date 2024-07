God dag for gruveaksjer

En rekke strateger, økonomer og politikere har snakket om hvor fantastisk USAs jobbmarked er. Nyere statistikk viser imidlertid at forholdene er blitt en god del verre. I forrige uke søkte uventet mange amerikanere om arbeidsledighetstrygd, og antallet som mottar slik støtte har steget til det høyeste nivået siden desember 2021. I tillegg meldte ADP om 150.000 nye arbeidsplasser i juni, noe som var 15.000 færre enn konsensusestimatet og mindre enn noen gang siden januar.

Rapportene bidro til å senke renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner, men effekten på de store børsindeksene var minimal. Ved firetiden var både S&P 500 og Nasdaq 100 nær uendret.

Samtidig medførte høyere metallpriser at gruveaksjer gjorde det bra. To av de største, Freeport-McMoRan og Newmont, steg med mer enn 4 prosent. Et børsnotert fond for etablerte gullprodusenter, Van Eck Gold Miners, ga en avkastning på nesten 4 prosent, noe som innebærer at investorene har tjent 15 prosent på et år. Et fond fokusert på mindre gullgruveselskaper har i samme periode steget med 20 prosent.

I Tyskland fikk ThyssenKrupp et kursløft på godt over 4 prosent. Industrikonglomeratet gjennomfører en snuoperasjon, og det vurderer nå å selge virksomheten som produserer drivlinjer til biler og andre kjøretøy. Tidligere i uken ble salget av heisdivisjonen ferdigstilt, og i tillegg snakker toppsjefen om masseoppsigelser.

«Normalisering» er et vanlig tema i både finansverdenen og for statistikk generelt. For eksempel gir ekstraordinær suksess i næringslivet gjerne opphav til krefter som over tid reduserer lønnsomheten. Denne effekten så vi i legemiddelbransjen onsdag, der Novo Nordisk fikk et kursfall på 2 prosent. Nedturen skyldtes delvis at president Joe Biden og senator Bernie Sanders i en artikkel i USA Today kritiserer selskapet for å ta for godt betalt for sine fedmeprodukter. De to lovte å gjøre alt de kan for at slike medikamenter skal bli billigere.