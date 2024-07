Gullprisen øker etter jobbtall

Fredag kveld var gullprisen oppe i 2.390,89 dollar pr. unse, opp 2,76 prosent for uken, som er det høyeste nivået på seks uker.

Oppgangen kom etter den månedlige arbeidsmarkedsrapporten – også kalt «non-farm payrolls» – viste at sysselsettingen utenfor landbruket i USA økte med 206.000 stillinger i juni.

På forhånd var det ventet en sysselsettingsvekst på 190.000, ifølge både Trading Economics og en Reuters-undersøkelse.

Sjefen for råvarestrategi i Saxo Bank, Ole Hansen, sier at de nye tallene holder utsiktende for rentekutt i september i live, ifølge Reuters.

«Etter å ha steget kraftig denne uken kan ytterligere oppgang være begrenset grunnet fraværet av tradere» sier derimot Hansen til Reuters.

Gullprisen bikket all-time high i slutten av mai, på 2.450 dollar pr. unse, etter å ha klatret med godt over 18 prosent. Fredag kveld var gullprisen opp 15,9 prosent for året.