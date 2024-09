Gullprisen steg fredag til rekordhøye 2620 dollar per unse i spotmarkedet. Det edle metallet koster nå 36 prosent mer enn for et år siden, noe som innebærer at avkastningen overstsiger Nasdaq-indeksens med rundt 3 prosentpoeng.

Oppturen skyldes delvis Feds kraftige rentekutt onsdag, men også tiltagende geopolitisk risiko. Blant annet advarte Russland at landets langdistansemissiler kan nå Strasbourg på bare 3 minutter og 20 sekunder. Utspillet skyldtes frykt for at Nato lar Ukraina bruke lignende våpen mot Russland. Gull er opp gjennom tidene blitt regnet som en «trygg havn» i krisetider.

De fleste internasjonale børsindeksene sank derimot. Europas Stoxx 600-indeks tapte 1,4 prosent, drevet av kraftige kursfall i bilsektoren. Mercedes-Benz stupte 7 prosent, etter å ha nedjustert guidingen for 2024. Bilprodusenten tror nå at årets driftsresultat blir «betydelig lavere» enn i fjor, som følge av en økonomisk oppbremsing, særlig i Kina.

Kina er ikke bare verdens største bilmarked, men også det nest største luksusmarkedet. Mercedes' resultatvarsel bidro derfor til at aksjer som Moncler, Burberry, LVMH og Hermes falt med 2-4 prosent. Det hjalp ikke at meglerhuset Jefferies nedgraderte Burberry til «selg» og senket sitt kursmål.

I USA ble det kjent at Berkshire Hathaway dumpet enda flere aksjer i Bank of America, landets nest største bank. Fra tirsdag til torsdag reduserte Buffett-konglomeratet sin eksponering med 900 millioner dollar, noe som bringer totalen siden midten av juli til 8 milliarder dollar. BofA-kursen var ved firetiden fredag ned med rundt 1 prosent.

De store bankene og transportselskapene anses ofte som indikatorer for et lands økonomi. I så måte var det også urovekkende at FedEx, USAs nest største pakkeleverandør, fikk et kursfall på hele 15 prosent. I likhet med Mercedes varslet selskapet at årets inntekter og driftsresultat blir lavere enn tidligere antatt. I tillegg skuffet både topp- og bunnlinjen i FedEx' seneste regnskapskvartal.