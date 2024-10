Dette sektorfondet har steget 50 prosent på et år

Gullprisen satt enda en ny rekord mandag, med en intradagtopp på 2741 dollar per unse. Nivået har nå steget med 38 prosent på et år. Også gullprodusenter har gjort det bra; VanEcks børsnoterte fond for denne typen aksjer har gitt en avkastning på hele 50 prosent i samme periode.

Prisen på et annet edelt metall, sølv, var mandag ettermiddag opp med 3 prosent. Dette bidro til at Fresnillo, som er verdens ledende sølvprodusent og blant Mexicos største gullprodusenter, ble dagens vinner i Stoxx 600-indeksen. Oppturen ble på nær 8 prosent.

Også oljeprisen steg, etter at Kinas sentralbank kuttet en viktig styringsrente med et kvart prosentpoeng. Utviklingen løftet britiske BP og italienske Eni med 1-2 prosent.

I USA har både S&P 500 og Dow Jones lagt bak seg seks uker på rad med oppgang, men ved firetiden var begge børsindeksene marginalt ned. Boeing var imidlertid et lyspunkt, med en rekyl på godt 4 prosent. Flyprodusenten har forhandlet frem en avtale med sin største fagforening, noe som innebærer at en fem uker lang streik kan bli avsluttet om få dager. Forslaget omfatter blant annet en 35 prosent lønnsøkning over fire år. Onsdag skal fagforeningens 33.000 medlemmer stemme over hvorvidt pakken skal godtas eller avslås.

Ingen av de største amerikanske selskapene publiserte tall mandag, men tirsdag får vi ferske regnskap fra blant andre Verizon, 3M, General Motors, Lockheed Martin, Freeport-McMoRan og Philip Morris. Hittil i resultatsesongen har hele 83 prosent overrasket positivt, noe som er 4 prosentpoeng mer enn snittet i de foregående fire kvartalene.

På makrofronten kom det flere tegn på at eurosonen nærmer seg et deflasjonsscenario, tross sentralbankens stimulansgrep. Tysklands produsentprisindeks sank 0,5 prosent fra september til oktober, mot ventet 0,2 prosent. Prisfallet var årets hittil største. I samme periode har en lignende indeks i USA konsekvent steget eller vært uendret.