Verste uke for gullprisen siden 2021

Denne uken falt gullprisen med 4,5 prosent til 2.568 dollar pr. unse, som er det største ukentlige fallet for gullprisen siden juni 2021, da den falt 5 prosent.

Ifølge Wall Street Journal er nedgangen hovedsakelig drevet av gevinstsikring, samt en sterkere amerikansk dollar og svekkede forventninger om rentekutt etter at Donald Trump vant årets presidentvalg.

Gullprisen er også ned over 8prosent siden den bikket all-time high i slutten av oktober, og ned over 6 prosent siden Trump vant valget.

UBS omtalte prisbevegelsen etter valget som «overraskende og overdimensjonert». Ifølge UBS-topp Wayne Gordon minnet det litt om situasjonen i 2016, men da falt gullprisen kun 0,5 prosent etter at Trump-seieren.

Quasar Elizundia, strateg i Pepperstone, påpeker at Trump-administrasjonens potensielle tiltak som høyere toll og skattekutt, kan føre til høyere inflasjon og lånekostnader, som igjen kan gi en strammere pengepolitikk. Dette vil kunne være en motvind for gullprisen på kort sikt, sier Elizundia i en kommentar.

Han understreker likevel at gull på mellomlang til lang sikt forblir et nøkkelaktivum for å sikre seg mot økonomisk usikkerhet. Eksempelvis kan innføringen av nye tollsatser rettet mot Kina og EU forstyrre global handel, og styrke gullets appell som «en trygg havn», sier han, ifølge Wall Street Journal.