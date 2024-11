– Vi arbeider med en notering på Oslo Børs. Vi har vært i møte på børsen sammen med våre canadiske venner. De er helt klart imponerte over hva Oslo Børs kan by på, så det er sannsynlig at vi ser på Oslo Børs ganske snart, nærmere bestemt innenfor det kommende året, sier Øystein Rushfeldt, daglig leder og gründer i Nussir.

Det canadiske mineralselskapet Blue Moon Metals gjør storinnrykk i Norge. Selskapet har inngått avtaler med Nussir og Nye Sulitjelma Gruver (NSG) om å kjøpe alle aksjene i de respektive selskapene.

Avtalene verdsetter Nussir til 610 millioner kroner, og NSG til omtrent 130 millioner kroner.

Rushfeldt har siden 2008 jobbet for å realisere drømmen om å etablere den første nye gruven i Norge i moderne tid. Den planlagte kobbergruven ligger i Kvalsund, midt mellom Alta og Hammerfest.

I mellomtiden har Nordic Mining fått fart på sine planer om å åpne rutil- og granatutvinning i Naustdal utenfor Førde.

Rushfeldt har selv satt 20 millioner kroner av sine egne penger i Nussir. Det har han fortalt til Finansavisen tidligere.

Han har levd for under 100.000 kroner i året, bodd i telt på Finnmarksvidda for å følge prøveboringene, og slåss mot Sametinget og miljøvernere underveis.

– Ikke bare et oppkjøp

Rushfeldt opplyser at transaksjonen kom i stand dels gjennom tilfeldigheter og dels ved at selskapet har jaktet finansiering i kapitalmarkedet i to år.

– Vi hadde god kontakt med en betydelig canadisk aktør som hadde nevnt vårt prosjekt for bekjente i Canada. Vi fikk en epost 1. august, og siden har vi jobbet som dyr for å reklamere for Norge og forklare det politiske landskapet her i landet, sier Rushfeldt.

Noen uker senere ble Sulitjelma-selskapet koblet på.

– Dette er ikke utelukkende et oppkjøp. Dette er to prosjekter i Norge og ett prosjekt i USA som blir til én enhet. Ser man på aksjonærene i Nussir samlet, blir de største aksjonær i det sammenslåtte selskapet. Nussir blir kronjuvelen i det nye selskapet, målt i verdsettelse og i påviste ressurser, sier han.

Nussir fortsetter som selskap, men blir heleid av det nye, sammenslåtte selskapet, som fortsetter under navnet Blue Moon Metals.

Rushfeldt blir sjef for virksomheten i Norge.

Henter over 1 milliard kroner

Ifølge en børsmelding skal Blue Moon Metals totalt utvide aksjekapitalen med mellom 1,1 og 1,3 milliarder kroner for å finansiere oppkjøpet.

Av dette er mesteparten nye aksjer som gjør at Nussir-aksjene kan veksles inn i Blue Moon Metals-aksjer.

Aksjonærene i Nye Sulitjelma gruver kan dessuten få 3 millioner dollar i kontantutbetaling dersom milepæler i fremtiden blir oppnådd.