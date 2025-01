Sjefsbytte i gruveselskap

Ståle Monstad vil bli erstattet av Øyvind Dahl-Stamnes som tar med seg 36 års erfaring fra olje- og gassindustrien med blant annet lederstillinger i Equinor og Exxon, i tillegg til å ha vært en del av styret til Green Minerals siden oppstarten. Endringene i ledelsen vil trå i kraft fra 1. januar 2025, og den tidligere konsernsjefen Ståle Monstad vil ta plass i styret i gruveselskapet i tillegg til å være involvert i selskapet i en konsulentfunksjon.

Kurskrakk

Tidligere i desember krakket kursen til Green Minerals med 40 prosent etter at SV fikk gjennomslag for stans av planene om å åpne for gruvedrift på havbunnen.

– Det er utfordrende at et miniparti som SV kan endre noe som har hatt så stor støtte, uttalte Ståle Monstad.

Vendingen i Stortingets holdning til gruvedrift satte kjepper i hjulene for Green Minerals, som måtte inse at hele strategien for selskapet ble forsinket.

– Veldig skuffende

– Det er veldig skuffende. Det er en viktig forutsetning for oss at Norge er forutsigbart. Helomvendingen her er skadelig for Norges omdømme og som et sted å investere i. At vi havner midt i det er skuffende, men det er det samme for alle som opplever slikt, fortsatte Monstad.