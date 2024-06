Rentekostnadene fortsetter å øke for Hurtigruten

Hurtigruten Group rapporterte en økning i omsetningen på nesten 16 prosent i kvartalsrapporten som ble offentliggjort etter børsens stengetid fredag. Likevel fortsetter kvartalet å bære preg av høye renter på lån.

Salgsinntektene for selskapet økte til 2,1 milliarder kroner for første kvartal 2024, resultat før skatt stupte derimot ned til minus 805 millioner kroner i første kvartal 2024.

Hurtigruten hadde et utfordrende år i fjor med en blodrød bunnlinje og et dundrende underskudd. Den rentebærende gjelden til Hurtigruten økte med over 3 milliarder kroner i løpet av 2023. Finanskostnadene i første kvartal 2024 fortsetter å øke og endte på 716,3 millioner kroner, sammenlignet med 395 millioner året før.

Potensiell børsnotering

Finansavisen skrev i utgangen av februar om en refinansiering som styrker likviditeten ved å øke opplåningen. Opplåningen kom i forkant av at rederiet deles i to, Hurtigruten Norge og HX, og styres mot børs.

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten sa i en kommentar at han «ønsker ikke å spekulere i den fremtidige eierstrukturen og om det er børsnoteringen av noen av selskapene som er det mest aktuelle».

«Vi fokuserer nå på arbeidet med å bygge de to selskapene Hurtigruten og HX, og posisjonere begge for å realisere deres vekstpotensial», sa han.

Selskapet har tidligere vært notert på Oslo Børs, men ble tatt av børsen i 2015 etter å ha blitt kjøpt opp av TDR Capital. Nå ser det ut til at de kanskje er på vei tilbake til børsen.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.