Offentlig ansatte som jobber for Stockholm får ikke lov å ta fly, men må velge tog om de skal reise i jobbsammenheng.

Det har det rødgrønne politiske styret i Sverige hovedstad bestemt.

Prioriterer digitale møter

I første omgang gjelder forbudet om å bruke fly for ansatte som skal til og fra Göteborg og Malmö.

Raskeste togforbindelse til Göteborg tar tre timer, mens en tur mellom Stockholm og Malmö tar minst fire og en halv time.

Men før man i det hele tatt skal kjøpe en togbillett, må man gjøre en vurdering om møtet kan gjennomføres digitalt, skriver Aftonbladet.

Ansatte som må reise, og da ikke mellom de to nevnte byene, skal alltid forsøke å bruke tog eller andre former for kollektivtrafikk når de er på tur i Sverige og Europa.

Det betyr at en jobbreise til Oslo eller København bør gjennomføres med tog eller buss, og ikke fly. En reise til Finland og de baltiske landene kan skje med ferge.

Innfører egen flyskatt

Samtidig som de nye reisereglene innføres, erkjenner kommunen at det kan oppstå situasjoner som gjør at man må bruke fly i stedet for tog.

Da kan det gis dispensasjon, men kun etter at øverste leder for forvaltningsorganet man sorterer under har gitt sin godkjennelse.

Kjøp av flybilletter vil også få en budsjettmessig konsekvens.

Alle flyreiser skal internprises 50 prosent høyere enn hva flybillettene egentlig koster.



Overskuddet ved en slik bokføring skal avsettes i et fond som skal brukes til å plante trær i Stockholm.