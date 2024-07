Ekstrapoeng tjener man ved kjøp av hotellrom, leie av bil, bruk av bestemte kredittkort som SAS samarbeider med eller ved kjøp av varer fra partnere av Eurobonus.

Innfører Nivåpoeng

Statuspoeng endrer navn til Nivåpoeng. Grunnpoeng har sammen med dine Statuspoeng påvirket ditt Eurobonusnivå.

Statuspoeng har man opptjent ved bruk av visse utvalgte kredittkort og tidsbegrensede medlemskampanjer Disse poengene kan man ikke bruke til å kjøpe reiser, varer eller hotellrom. Dette videreføres, men kalles nå Nivåpoeng for enkelthetens skyld.

SAS gjør ingen endringer i hvor mange poeng du opptjener som Nivåpoeng, sammenlignet med det som i dag kalles Grunnpoeng.

Så en reise til for eksempel Athen eller Bergen med en bestemt billettype, vil gi deg like mange Nivåpoeng som du har fått Grunnpoeng for før.

Nytt derimot er at du også vil opptjene tilsvarende mange Bonuspoeng som Nivåpoeng når du flyr.

Dermed kan man raskere spare opp poeng til en ny reise. Tilhører du ett nivå eller flere over inngangsnivået, så vil du også få flere Bonuspoeng for hver flytur du gjennomfører.

Er du Sølvmedlem får du 25 prosent flere Bonuspoeng, mens gull og diamantkunder opptjener henholdsvis 50 og 75 prosent flere Bonuspoeng.

Samme poengpriser

Det veldig mange Eurobonus-medlemmer har lurt på, er om man må bruke flere bonuspoeng for å fly med SAS og deres nye alliansepartnere som AirFrance, Korean Air, KLM, Delta, China Airlines, Virgin Atlantic og Kenya Airways.

Svaret er nei, med unntak av noen destinasjoner i Sørøst-Asia.

SAS beholder nå de samme poengprisene som de har hatt i Star Alliance. Antall geografiske soner reduseres fra 12 til 10. Blant annet er det ikke egne priser til Hawaii og India.

Det mange kanskje vil oppfatte som positivt, er at man innfører en fjerde klasse med faste poengpriser.

I dag kan kan kjøpe billetter i økonomiklasse, forretningsklasse og førsteklasse til en fast poengpris. Fra 1. september er det en egen prisliste for bonusreiser i det som omtales som premium økonomiklasse.

Dyrere gebyr for bonusbillett

Det vil heller ikke påløpe noen gebyrer for å bestille bonusreiser med SAS, og enn så lenge med Widerøe, på nett.

Men skal du fly med et av alliansens andre flyselskaper, må du betale 50 euro for hver reisende.

Dette er en endring fra dagens ordning. I dag betaler man et gebyr på 450 kroner for hver reise med et annet flyselskap enn SAS i Star Alliance.

Med dagens kurs er 50 euro mer enn 450 kroner, så det blir en reell prisøkning for bestilling av bonusreiser.

Bestiller du reisen på telefon koster det også 50 euro ekstra per passasjer, pluss 400 kroner. Unntaket for det siste gebyret er om reisen ikke kan bestilles på nett.