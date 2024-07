Flyprodusenten Boeing venter at antallet kommersielle fly vil doble seg over de neste 20 årene, med leveranse av om lag 44.000 nye fly, ifølge Bloomberg.

Boeing mener at kapasitetsbehovet i markedet er 3,2 prosent høyere enn hva som ble anslått i fjor, ettersom flytrafikken har tatt seg opp til og forbi nivåene man så før pandemien.

Det er ventet at tre fjerdedeler av antallet nye fly vil være av typen «narrow-body». Eksempler på slike fly i dag er Boeing 737 og Airbus A320, som gjerne flyr på kortere distanser.

I Boeings rapport vil dagens flydesign og teknologi være gjeldende i flere år fremover, men det åpnes for at nye design kan komme til markedet mot slutten av den 20 år lange prognoseperioden.

«Jeg tror ikke vi kommer til å se noen stor endring i teknologi, men døren er åpen for at vi kommer til å se nye produkter i nettverket», sier Darren Hulst i Boeing.

Den europeiske flyprodusenten Airbus la 15. juli frem sine prognoser, og venter tilsvarende vekst som Boeing i år.

Bloomberg skriver at flytrafikken i dag er tilbake på den langsiktige trenden Boeing estimerte for flere tiår siden. Boeing venter at antall reisende i snitt vil øke med 4,7 prosent fremover, samtidig som global flyfrakt vil øke med to tredjedeler innen 2043.