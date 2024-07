Trist sommer for lavprisledere

Europeiske flyselskaper i lavprissegmentet fikk hard medfart i mandagens europeiske børshandel, etter at Ryanair fortalte om langt lavere billettpriser i andre kvartal. Dette bidro til at bunnlinjen ble nær halvert fra samme periode i fjor, tross 10 prosent flere passasjerer og bare marginalt lavere inntekter.

Toppsjef Michael O'Leary tror den negative trenden vil fortsette i den inneværende perioden, som omfatter den kritiske sommersesongen. Ryanair-kursen stupte nær 18 prosent, mens easyJet, Wizz Air og Jet2 tapte 6–9 prosent. Utviklingen burde ikke ha tatt investorene helt på sengen, ettersom amerikanske Delta Air varslet om lignende problemer for nesten to uker siden.

I USA meldte Verizon Communications, et av landets største mobiloperatører, blant selskapene som fikk kursfall, om uventet svake inntekter i andre kvartal. Topplinjen på 32,8 milliarder dollar var 270 millioner dollar lavere enn konsensusestimatet.

Årsaken var at amerikanerne ikke er fullt så ivrige etter å oppgradere sine telefoner som før, trolig grunnet vedvarende inflasjon og høye renter. Aksjekursen var ved firetiden ned med 6 prosent, selv om Verizons inntjening overrasket positivt. At nedturen ikke ble verre skyldtes delvis at investorene forventer bedre tider, idet nye telefoner med AI-funksjonalitet snart gjør det mer interessant å oppgradere.

For øvrig er gullprisen inne i en kraftig korreksjon, etter å ha satt en ny rekord nær 2.500 dollar pr. unse i forrige uke. Mandag ettermiddag lå den noen dollar under 2.400 dollar, noe mange regner som en viktig psykologisk grense – eller et «støttenivå». Nedturen skyldtes hovedsakelig en rapport som viste at Kinas sentralbank ikke kjøpte mer av det edle metallet i hverken mai eller juni. People's Bank of China var i fjor verdens største gullinvestor, med netto kjøp tilsvarende rekordhøye 7,23 millioner unser. Også kinesiske privatinvestorer har hamstret gull, som regnes som en «trygg havn», i perioder med økonomisk og geopolitisk usikkerhet.