Kina venter rekordår for luftfart

Kina venter at antallet passasjerer på flyvninger vil nå en rekord i 2024, og med det overgå nivåene fra før pandemien, skriver CNBC.

Kilden skal være uttalelser fra Song Zhiyong, som er sjefen for den kinesiske grenen av Civil Aviation Administration. På Asia Pacific Summit for Aviation Safety skal han ha sagt at antall flypassasjerer i landet kan nå 700 millioner i løpet av året.

Til sammenligning endte passasjerflygningene i 2023 på 619,6 millioner, ifølge kinesiske myndigheter.

Han skal videre ha trukket frem at antallet passasjerreiser steg med ni prosent i første halvår fra samme periode i 2019, som viser at kinesisk luftfartssektor har hentet seg inn etter pandemien.

Turisme bidrar

Feiringen av kinesisk nyttår tidligere i år økte de kinesiske turismeinntektene med 47,4 prosent fra året før, dels drevet av flyreiser innenlands, skriver CNBC. Det er høyere enn før pandemien.

Utenlandsreiser økte nylig under OL i Paris, og etterspørselen etter flyvninger til og fra Japan, Sør-Korea, Singapore og Europa har vært spesielt sterk, ifølge kinesiske myndigheter.