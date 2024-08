«Barnet» kom til verden i 1918, og har en brokete historie. Det åpnet som landets første operascene, og har både vært revyteater, kasino og kino. Da tyskerne okkuperte landet fungerte lokalene som hovedkvarter for nazistisk propaganda, og i 2006 fikk bygningen navnet Christiania Teater – uten et aktivt teater. I 2010 ble bygget gjort om til hotell under merkenavnet Doubletree by Hilton. Riksantikvaren fredet bygget i 2015, og i 2022 kjøpte Eiendomsspar bygningen for 400 millioner kroner fra Strawberry, og blåste igjen liv i scenen. De inngikk et samarbeid med Starworks og Over Norge, med Bjarte Hjelmeland i spissen. Siden da har teatersjef Hjelmeland satt opp stykker som Ett glass til, Et dukkehjem og Rainman.