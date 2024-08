Kjendisinvestorer i flykollaps

Aksjekursen i Norse Atlantic raser 25 prosent på Oslo Børs etter at flyselskapet la frem rapporten for andre kvartal i morgentimene, som også inneholdt et varsel om kapitalbehov i forbindelse med en revidert strategiplan. Flyselskapet nevner ytterligere finansiering både gjennom gjeld, egenkapital, eller en kombinasjon av begge.

Kursfallet stammer etter alt å dømme fra frykt for kriseemisjon, og er en forlengelse av det som har vært en forferdelig børsutvikling på over 90 prosent fall det siste året. Det betyr også at investeringen til kjente investorer som Arne Blystad, Magnus Halvorsen, Kjell Ulrichsen har surnet fullstendig.

Investorfelleskap taper

Den av dem som eier mest er skipsreder og investor Arne Blystad, som er tredje største eier etter Norse-sjef Bjørn Tore Larsen og den italienske Lauro-familien. Blystad kjøpte sine første aksjer i Norse Atlantic i fjor sommer og la på flere og flere aksjer utover høsten slik at han satt med 4,5 millioner aksjer ved utgangen av året. I perioden han kjøpte seg opp på kurser mellom 11-13 kroner etter at den hadde falt mye i løpet av 2022.

Etter onsdagens kursras er Blystads Norse-aksjer kun verdt rett over 8 millioner kroner – som må påpekes er en svært liten del av hans samlede aksjeinvesteringer på 5,5 milliarder.

STOR AKSJONÆR: Magnus Halvorsen er en av de større aksjonærene i flyselskapet Norse Atlantic. Foto: Iván Kverme

2020 Bulkers-styreleder og investor Magnus Halvorsen, og Ulrichsen-familiens Vicama Capital har mange av de samme børsinvesteringene som Blystad. Dette er tilfellet i Norse også. Magnus Halvorsen eier aksjer for 3,7 millioner mens Vicama Capital og Vicama står oppført med aksjer for henholdsvis 3,2 og 2,4 millioner.

Halvorsen og Vicama-forvalter Simen Flaaten er gamle kjente fra tiden i meglerhuset Clarksons og de to sitter i samme kontorfellesskap på Tjuvholmen sammen med Tor Olav Trøim, Celina Midelfart og Peter Anker, som også jobbet i Clarksons. Peter Anker solgte sine aksjer i perioden fra juni til oktober i fjor mens aksjekursen stod i 20 kroner etter råd fra kona Helen Jebsen Anker, og unngikk dermed store tap.

I juni beregnet Finansavisen tapet til Halvorsen, Blystad og Ulrichsen-familien til rett under 500 millioner kroner, men siden den gang har aksjekursen falt ytterligere 67 prosent.

Store tap for gründeren

Beregninger gjort av Fædrelandsvennen/E24 i mai viste at Bjørn Tore Larsen har investert 345 millioner kroner i Norse. Flygründeren ville heller ikke sette et tak på hvor mye han var villig til å investere. Nå er Larsens aksjer kun verdt 45 millioner kroner, altså har han tapt 300 millioner på investeringen.

I mai konkluderte Finansavisen at Norse har hentet 2,4 milliarder kroner siden oppstart. I andre kvartal tapte selskapet 333 millioner kroner og nå skal det innføres store kostnadsforbedringer, blant annet gjennom kontrakter med andre flyselskaper om flåteallokering.