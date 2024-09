Alle gode ting er tre for Norwegian

Tirsdag har vært en god børsdag for slitne Norwegian-aksjonærer med en oppgang på 5,6 prosent. Siden toppnoteringen i april har aksjen falt fra 18 til 10 kroner.

I skrivende stund omsettes Norwegian-aksjen for 11,50 kroner. I morgentimene sendte DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard ut en ny analyse på Norwegian før trafikktallene som blir publisert den 5. september.

Kursmålet økes fra 14 til 15 kroner, og kjøpsanbefalingen opprettholdes. Det nye kursmålet impliserer at Norwegian handles til syv ganger den forventede inntjeningen i 2025.

«Vi er positive før rapporteringen og forventer en uendret yield (inntekt pr. setekilometer, red.anm.) sammenlignet med året før. Samtidig har SAS-streiken skapt et oppsidepotensial for estimatene,» skriver Westgaard i oppdateringen.

– Positiv effekt

Han øker inntjeningsestimatene (EPS) med 3 prosent for 2024 og med 11 prosent påfølgende år, på grunn av bedre trafikktall i juli og justerte drivstofforutsetninger.

I august forventer DNB Markets en yield på 0,73 kroner, noe som er uendret sammenlignet med året før og ned 17 prosent fra juli.

«På DNBs konsumkonferanse den 20. august signaliserte Norwegian en marginal økning i kabinfaktoren og en liten økning i yield sammenlignet med året før for perioden august–oktober. (...) I tillegg har SAS-streiken, som førte til 200 kansellerte flyvninger, sannsynligvis hatt en positiv effekt på både booking og yield,» skriver Westgaard.

Oljepris og flyskatt

Det siste døgnet er oljeprisen ned 3,6 prosent og i skrivende stund omsettes et fat nordsjøolje for 74,39 dollar. Den siste uken er prisfallet på 8,5 prosent, og flere storbanker som Citi og J.P. Morgan har advart om at prisen kan falle til 60 dollar pr. fat.

Tirsdag ble det også kjent at regjeringen i Sverige vil avskaffe flyskatten i høstbudsjettet. Det sa Sverigedemokraternas gruppeleder Linda Lindberg på en pressekonferanse, sammen med blant andre statsminister Ulf Kristersson, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Flyskatten avskaffes for å forbedre tilgjengeligheten i hele landet, sa Lindberg. Hun sa videre at tiltaket styrker svensk luftfarts konkurranseevne og senker billettprisene, ifølge TDN Direkt.

Forslaget planlegges å tre i kraft 1. juli 2025. Norwegian-sjef Geir Karlsen hadde følgende kommentar til TDN Direkt:



– Det er fantastisk at regjeringen har besluttet å ta bort flyskatten. Dette er noe vi har debattert og kjempet for i flere år, så det er svært positivt for hele flybransjen. Flyskatten er en skatt på reiser og ikke på utslipp. Med dagens gledelige nyhet får vi større muligheter til å fortsette satsingen på omstillingen mot en både bærekraftig og konkurransedyktig luftfart, samtidig som vi bidrar til økt tilgjengelighet i Sverige, sier han.