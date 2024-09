I en børsmelding torsdag morgen kommer det frem at Norwegian i august hadde 2,4 millioner passasjerer, mens Widerøe hadde over 340.000. Totalt var det like over 2,7 millioner som fløy med Norwegian-gruppen gjennom måneden.

Sammenlignet med fjoråret var det en markant økning på henholdsvis 10 prosent.

– Jeg er glad for at vi fortsatte den positive trenden fra juli til august. Vi hadde en betydelig økning i kapasitet, samtidig som vi forbedret både kabinfaktoren og yielden fra august 2023. Jeg vil også takke våre engasjerte kolleger for alt det harde arbeidet de har lagt ned gjennom sommeren, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.

Økt kapasitet

Kapasiteten (ASK) var 3.899 millioner setekilometer, opp 11 prosent fra samme periode i fjor. Faktisk passasjertrafikk (RPK) var 3.341 millioner setekilometer, en økning på også 11 prosent fra august 2023. Kabinfaktoren for august var 85,7 prosent, opp 0,4 prosentpoeng.

Flyselskapet opererte i gjennomsnitt 86 fly gjennom måneden. Den samlede yielden (inntekt pr. setekilometer) endte på 0,88 kroner i august, tilsvarende en oppgang på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Norwegians høstsalgskampanje ble godt mottatt av våre kunder. Vi er glade for å se tempoet på bestillingene fortsette inn i høst- og vintersesongen over en god blanding av tradisjonelt populære ruter og nye destinasjoner. Høstskoleferieukene begynner å se ganske travle ut med mange populære reisemål som fylles opp ganske raskt, sier Geir Karlsen.

Widerøe hadde sterke tall i august og en økning på 8 prosent sammenlignet samme periode i fjor. De rapporterer også om sterk bestillingsmomentum for de kommende månedene.

Kapasiteten (ASK) deres var på 194 millioner setekilometer. Faktisk passasjertrafikk (RPK) var 148 millioner setekilometer, mens kabinfaktoren for august var 76,5 prosent, opp 3,9 prosentpoeng.

Positive analytikere

Ole Martin Westgaard i DNB Markets omtaler trafikktallene som en positiv rapport, med god yield-utvikling for både Norwegian og Widerøe, kombinert med høyere kabinfaktorer og positive kommentarer om booking.

«Vi forventer at konsensus oppjusterer EBITDA-estimatene for 2024 med 1–2 prosent, og mener at en positiv aksjekursreaksjon er berettiget», skriver han.

Pareto Securities-analytiker Marcus Gavelli skriver at yield og kapasitetsvekst kan heve estimatene.

«Trafikktall fra nøkkelaktører og nylige passasjerstatistikker fra IATA tyder på at etterspørselen etter flyreiser i Europa fortsatt er sterk, noe vi ser reflektert i dagens rapport. Dette, kombinert med beskjedne valutaeffekter og fallende drivstoffpriser, kan gjøre at estimatene vil bli oppjustert i forkant av tredje kvartal», skriver han.