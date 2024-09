Norwegian kjenner kostnadspresset på flykroppen og har innledet dialog med ansatte om mulige kutt, bekrefter kommunikasjonsdirektør Esben Tuman overfor E24.

BEKREFTER: Esben Tuman. Foto: Iván Kverme

– I likhet med mange andre flyselskaper er vi nødt til å se på hvordan vi kan holde kostnadene i alle deler av virksomheten så lave som mulig, sier han.

Tuman vil ikke gå nærmere inn på alternativer som eksempelvis nedleggelse av baser, og kommer heller ikke inn på summer. Derimot presiserer han overfor nettstedet at målet er å bedre lønnsomheten uten å måtte gjøre nedbemanninger.

Gjør som analytiker sier

Norwegians kostnadsnivå ble også adressert av SpareBank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige etter at selskapet la frem sine tall for august-trafikken i forrige uke.

IKKE IMPONERT: Analytiker Øyvind Mossige i SpareBank1 Markets. Foto: Iván Kverme

I et intervju med Finansavisen var han lunken til snakket om utbytte og mente at Norwegian heller burde fokusere på å holde kostnadene nede.

– Norwegian har ikke klart å innfri egne kostnadsforventninger for 2023 og 2024. Det kostbare lønnsoppgjøret for pilotene, med en økning på 26 prosent over to år, vil heller ikke fremme moderasjon i kommende lønnsoppgjør for andre interne grupper, sa Mossige.

Anbefaler salg av aksjen

Han viste til at kostnadene for CO2-utslipp vil øke med rundt 300 millioner kroner i snitt i 2025/26, basert på dagens priser og forventede volumer.

– Med presset yield ser vi en potensiell utfordring med å overføre disse ekstra kostnadene til forbrukerne uten å påvirke kabinfaktoren negativt, fortsatte analytikeren som anbefaler salg av Norwegian-aksjen med kursmål 9 kroner.

Norwegian står i 11,11 kroner på Oslo Børs torsdag ettermiddag, etter en oppgang på rundt prosenten.