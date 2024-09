Norwegian truer ansatte med å legge ned baser

Torsdag kom det frem at Norwegian innledet samtaler med sine ansatte for å kutte kostnader.

I et intervju med Finansavisen etter Norwegian la frem sine trafikktall forrige uke var Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets unådig med utbyttesnakket i selskapet. Det burde heller fokusere på å holde kostnadene nede, ifølge Mossige.

– Norwegian har ikke klart å innfri egne kostnadsforventninger for 2023 og 2024. Det kostbare lønnsoppgjøret for pilotene, med en økning på 26 prosent over to år, vil heller ikke fremme moderasjon i kommende lønnsoppgjør for andre interne grupper, sa Mossige.

Fredag strammet konflikten seg ytterligere til da Norwegian Kabinforening sendte et brev til sine medlemmer hvor det ble stilt ultimatum om at flybasene i Trondheim og Stavanger kan legges ned dersom de ikke kommer frem til noen kostnadskutt, ifølge Nettavisen.

Et mulig forslag til løsning er at hvert crew i Stavanger og Trondheim jobber 18 dager mer per år. Det vil ikke kompenseres med høyere lønn, ifølge brevet.

Et annet forslag er at arbeidstiden blir mindre forutsigbar, skriver Nettavisen.