Mer enn 30.000 medlemmer i IAM (International Association of Machinists and Aerospace Workers), som jobber med produksjonen av blant annet flymodellen Boeing 737 Max i Seattle og Portland, gikk fredag ut i streik etter at det ikke ble noen enighet i lønnsforhandlingene.

Planen er at Boeing og fagforbundene vil returnere til forhandlingsbordet neste uke, etter at et overveldende flertall stemte ned det første forslaget som lå bordet.

Ifølge Reuters sier fagforeningsleder Jon Holden at «streiken vil kunne vare en stund», ettersom medlemmene føler seg sikre på at de vil kunne få en større lønnsøkning og bedre pensjonsordninger.

«Vi har mer overtak og innflytelse på det mest beleilige tidspunktet noensinne, og våre medlemmer forventer at vi utnytter dette», sier Holden.

Det første forslaget som lå på bordet besto av en lønnsøkning på 25 prosent over fire år, samt en forpliktese om at dersom det ble lansert en ny flytype fra Boeing så vil denne bli produsert i Seattle-området.

Kan by på problemer

Fagforeningsmedlemmene har på sin side reagert på at tilbudet ikke omfattet noen bonusordning, og mener at dette vil spise opp halvparten av den foreslåtte lønnsøkningen.

Boeing-aksjen falt 3,7 prosent på New York-børsen fredag, og er ned nesten 40 prosent så langt i år.

Reuters skriver videre at en langvarig streik vil kunne skade Boeings finanser ytterligere, der selskapet fra før av sliter med en gjeld på 60 millarder dollar.

En langvarig produksjonsstans vil også kunne gi problemer for både flyselskaper og leverandører av flydeler.