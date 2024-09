«Vi er nødt til å få plass til folk i de togene vi har. Derfor har regjeringen besluttet at vi fra 2028 skal ha ett felles integrert togtilbud,» sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) til VG.

Ifølge den «eksterne, finansielle rådgiveren som har blitt benyttet i vurderingen» er anbefalingen at Vy og Flytoget bør slåes sammen. Argumentet er «en slik løsning vil gi gode tjenester til de reisende og samtidig øke statens verdier,» står det i pressemeldingen.



I løpet av tre år skal Vy og Flytoget slås sammen, hvor Flytoget blir et datterselskap av Vy.

«Målet vårt er å gi alle som reiser med tog på Østlandet et bedre tilbud, samtidig som staten får mer for hver krone vi bruker på jernbane. (...) Vy skal ta med det aller beste fra Flytoget,» sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

«En ny jernbanetunnel under Oslo vil uansett ikke være på plass før om mange år. For å løse problemet må vi utnytte kapasiteten bedre på de togene det faktisk er plass til,» sier Jon-Ivar Nygård.

«Flytoget er jo gullstandarden når det gjelder jernbanedrift, ved at de leverer veldig godt på kundeorienterte tjenester og på det faktiske innholdet,» sier Nygård.

– Skrur tiden tilbake

På spørsmål fra VG, mener Nygård at gullstandarden til Flytoget vil bli «tatt vare på».

KRITISK: Samferdselspolitiske talsperson Trond Helleland Høyre. Foto: Stortinget

Til NRK sier Høyres samferdselspolitiske talsperson Trond Helleland at det regjeringen skruer tiden tilbake med sammenslåingen.

– Det er ikke bra for togpassasjerene at vi igjen får et NSB-monopol i landet. Støre-regjeringen skrur nå tiden tilbake til før Flytoget ble opprettet i 1998, sier Helleland.

– Det er utrolig at Støre-regjeringen vil gjøre gull til gråstein. Vy er en av Norges minst populære merkevarer, mens Flytoget ligger helt i toppen, legger han til.

– Kundene er taperne

Helleland får støtte fra Frps jernbanepolitisk talsperson Morten Stordalen.

STERKT KRITISK: Morten Stordalen (FrP). Foto: FrP

– Dette kjennetegner denne regjeringen. De setter egen ideologi foran folks behov. I stedet for å fikse problemene på norsk jernbane, legger de ned det tilbudet som ikke passer deres ideologi, sier Stordalen og legger til at sammenslåingen i realiteten er en nedleggelse av Flytoget.

I stedet for å legge ned tilbudet, mener Stordalen at regjeringen kunne gjort flere grep for å bedre kapasiteten for alle.

– Først og fremst burde regjeringen fikset det slik at alle tog på de mest trafikkerte strekningen kjørte med doble sett, og også gått til innkjøp av toetasjestog på de strekningene der det faktisk er mulig, sier Stordalen.

Frp-politikeren sier at partiet vil bruke all deres innflytelse på å få stanset prosessen. Ifølge Stordalen vil det, når Vyskal sette inn vanlige lokaltog på strekningen Flytoget kjører i dag, blir det et dårligere tilbud.

– Dette vil ikke gjøre togtilbudet bedre, snarere tvert om. FrP vil opprettholde flytog-tilbudet, som i dag er Norges nest mest populære selskap, sier Stordalen.

– Her er det bare LO som er vinneren, kundene er taperne, legger han til.