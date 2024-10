KLM, Nederlands nasjonale flyselskap, vil utsette eller kansellere tidligere planlagte investeringer og vurdere å selge ikke-kjernevirksomhet for å redusere kostnader, melder Bloomberg.

Det Air France-KLM-eide flyselskapet venter at tiltakene vil forbedre driftsresultatet med 450 millioner euro på kort sikt – tilsvarende 5,3 milliarder kroner – og gi en resultatmargin på over 8 prosent i årene 2026–2028.

Aksjemarkedets respons på det nederlandske flyselskapets kuttplaner har vært positiv.

På det meste har Air France-KLM-aksjen vært opp 2,3 prosent torsdag, ifølge nyhetsbyrået.

I 11-tiden er aksjen opp rundt 1 prosent i Paris.

Takeoff etter oppgradering

25. september opplevde flygiganten sin beste kursoppgang på ni måneder, etter at JPMorgan gjorde helomvending i sitt syn på aksjen og oppgraderte den til «overweight».

Hittil i år er den imidlertid ned hele 40 prosent, ettersom geopolitisk uro og høyere kostnader har påført flykonsernet underskudd tidligere i år og ledet det ut i en kostnadskuttprosess.

Flygiganten reduserte også kapasitetsutsiktene for helåret som følge av at flere reisende enn ventet unngikk Paris under OL i sommer.

Prioriterer flåtefornyelse

Ifølge KLM kan flyselskapet komme til å operere færre avganger på grunn av mangel på teknikere og problemer med forsyningen av deler. Selskapet vil begrense antallet kanselleringer, og kan vurdere den delvis outsourcing av vedlikehold, ifølge Bloomberg.

Investeringene som vurderes kuttet eller utsatt, gjelder blant annet nytt hovedkontor og ingeniør- og vedlikeholdsanlegg.

Dette skal ifølge flyselskapet kunne bidra til at det kan gå videre med sine planer om investeringer i flåtefornyelse.