Flygigant faller etter store kutt

Boeing-aksjen faller 2,6 prosent i førhandelen i USA mandag etter nyhetene rundt flygiganten fredag.

Da meddelte Boeing at 17.000 ansatte sies opp som følge av en kostnadssmell etter streik ved fabrikkene. Det tilsvarer rundt 10 prosent av arbeidsstyrken.

Samtidig varslet den amerikanske flyprodusenten at resultatet for tredje kvartal ventes å vise et underskudd på 9,97 dollar pr. aksje, samt at 777X-flyet ikke vil bli levert før i 2026, noe som gjør at modellen er seks år bak skjemaet.

«Vår virksomhet er i en vanskelig situasjon, og det er vanskelig å overvurdere utfordringene vi står overfor sammen,» het det fra Boeing-sjef Kelly Ortberg.

Boeing ventes å legge frem rapporten for tredje kvartal onsdag 23. oktober.

Så langt i år er Boeing-aksjen ned rundt 40 prosent.