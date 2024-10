Ifølge Bloomberg venter konsensus av analytikerne et driftsresultat på 2,76 milliarder kroner i 2025.

– Hvor mye andre analytikere vil nedjustere estimatene, er vanskelig for meg å si, men vi vet at dette er ekstremt sensitivt. Små endringer i kostnader og billettpriser kan påvirke resultatene betydelig, men retningen her er klar, sier analytikeren.

I tredje kvartal fikk Norwegian et driftsresultat på 2,1 milliarder kroner, noe som var 9 prosent svakere enn konsensus.

Yield-press

Mossige trekker frem at Norwegian planlegger å øke kapasiteten med 22 prosent til nye destinasjoner inn i lavsesong, noe som vil sette press på inntekten pr. setekilometer (yield).

– Etter første kvartal er det også usikkerhet rundt kapasiteten i 2025, blant annet fordi Boeing sliter med å levere de flyene Norwegian har bestilt. Norwegian ønsker samtidig å unngå kostnadskrevende innleie av fly, noe som kan bety at kapasitetsveksten flater ut til sommeren 2025. Med stigende kostnader vil dette føre til en betydelig økning i enhetskostnaden, sier Mossige, og fortsetter:

– Selv om redusert flytilbud kan ha en positiv effekt på billettprisene, er markedet Norwegian opererer i preget av forbrukere som opplever økonomisk press. Derfor er det mye som peker på at 2025 blir et svært utfordrende år for selskapet.

TØFFE TIDER: Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian sliter med økte kostnader. Foto: Iván Kverme

Norwegian begynte i mai i år å øremerke penger til utbytte. Ved slutten av tredje kvartal var det satt av 836 millioner, og dette er inkludert i kontantbeholdningen. Til tross for at pengene er øremerket, vil aksjonærene først få glede av utbytter fra 2026.

– Å betale ut utbytte i et flyselskap som ikke er ledende på kostnadskontroll er etter min mening helt uinteressant, sier Mossige.

Ifølge Bloomberg har fem meglerhus kjøpsanbefaling på Norwegian, to har hold, mens SpareBank 1 Markets er eneste med salgsanbefaling. Kursmålet til sistnevnte er på 9 kroner.