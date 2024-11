Sammen på bunnfiske

«Har tjent 900 mill. på Norwegian», skrev Finansavisen 16. oktober etter at investeringsselskapet Sundt hadde solgt seg ned under flaggegrensen på 5 prosent i selskapet med sine 45 millioner aksjer. Siden det fortsatte Sundt å selge seg ned til under 30 millioner.

Men nå har Sundt-sjef Jakob Iqbal plutselig byttet fot, og begynt å kjøpe aksjer etter at aksjen brått stupte til under 10 kroner. Ferske aksjonærlister viser at Sundt har økt med 1 million aksjer til 30,75 millioner.

Enda mer har John Fredriksen kjøpt, i det Geveran Trading har økt med 1,5 millioner aksjer til 140,1 millioner.

Det er imidlertid ikke bare Norges rikeste mann, men også den tredje rikeste, som har kjøpt Norwegian. Vi snakker om Ole Andreas Halvorsen, som den 25. oktober rykket inn med 302.000 aksjer. Det er dog ikke mye penger, og særlig ikke når man er god for 76 milliarder, som Kapital anslår.

Også DNB-fond kjøper

Også verdipapirfondet DNB Norge har kjøpt 1,4 millioner aksjer i Norwegian, og er nå oppe i nær 20 millioner aksjer.

Etter fallet til under 10 har Norwegian-kursen nå kommet litt opp på 10-tallet. Det er imidlertid langt opp til toppen på 18 kroner fra april i år.

På selgersiden er det i hovedsak JP Morgan som har bidratt med aksjer til de norske investorene. Investeringsbankens depotkonto er ned med over 3 millioner aksjer.

Torstein Tvenge har også kvittet seg med en halv million aksjer de seneste dagene, slik at han nå står med rett under 5 millioner Norwegian-aksjer.