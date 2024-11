Flere tusen rammes av streik

Den finske pilotforeningen SLL har annonsert at det vil gjennomføre en streik mellom 9. og 13. desember i år, ifølge en pressemelding fra Finnair.

Flyselskapet varsler nå at det som følge av streiken vil bli nødt til å kansellere rundt 300 flyvninger, i tillegg til at det vil bli enkelte kanselleringer i dagene før og etter.

Finnair venter at rundt 33.000 passasjerer vil bli berørt av streiken.

«Det er skuffende at den finske pilotforeningen har besluttet å streike fremfor å forhandle. Dette vil dessverre forstyrre reiseplanene til tusenvis av våre kunder under førjulssesongen. Vi gjør alt vi kan for å betjene kundene våre, selv i denne vanskelige situasjonen, og vi vil tilby alternative flyvninger til så mange kunder som mulig», sier driftsdirektør Jaakko Schildt i pressemeldingen.

Som følge av streiken vil Finnair bli nødt til å kansellere rundt 140 flyvninger fra 9. desember, og om lag 150 flyvninger fra 13. desember. Reisende vil motta informasjon om kansellerte flyvninger så snart de blir gjort, skriver selskapet.

Foreløpig er det en lang liste med flyvninger som vil bli berørt, blant annet flyvninger til New York, Tokyo, Shanghai, Hongkong, New Delhi, Zürich, London og Oslo.