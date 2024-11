Långiverne rykker inn og overtar Hurtigruten-konsernet som har hatt enorme tap siden pandemien i 2020.

Gruppen av nye eiere består blant andre av selskapene Arini Capital Management, AlbaCore Capital og Barings.

De har inngått en avtale som innebærer gjeldsettergivelse og overtagelse av selskapet. Neste skritt blir trolig en børsnotering av Hurtigruten Norway. Kilder sier til Finansavisen at det vil være en naturlig strategi for den nye eiergrupperingen.

Hedda Felin, som leder Hurtigruten Norway, sier seg godt fornøyd med den avklaringen som ble offentliggjort sent torsdag kveld:

– Vi er glade for å ha fått på plass en god løsning for Hurtigruten som gjør at vi nå kan fortsette på egen kjøl med et rendyrket selskap for den norske kystrutevirksomheten, de norske signaturskipene våre og Hurtigruten Svalbard, sier hun til Finansavisen.

Barings er et globalt investeringsforvaltningsselskap eid av Massachusetts Mutual Life Insurance Company og skal ha betydelige utlån til flere Hurtigruten-selskaper.

AlbaCore Capital Group med hovedkontor i London presenterer seg selv som «en av Europas ledende alternative kredittspesialister». Investeringsfilosofien er fokusert på kapitalbevaring og å generere attraktiv risikojustert avkastning gjennom syklusen for investorene.

Arini, også med hovedkontor i London, er en spesialisert alternativ kapitalforvalter som «søker å levere absolutt avkastning gjennom en grunnleggende og opportunistisk tilnærming til kredittinvestering».

Mister kontrollen

Restruktureringen innebærer at de tidligere aksjonærene mister kontrollen over selskapet. Med denne løsningen vil de bli sittende igjen med en svært liten eierandel og trer ut av alle styrer.

Storeier TDR Capital har vært på eiersiden av Hurtigruten i ti år, og har flere ganger stilt opp med lån og kapital til rederiet. Finansavisens eier og ansvarlige redaktør Trygve Hegnar har vært styreleder og eide gjennom sitt selskap Periscopus 5 prosent av aksjene.

Felin sier at hun er «takknemlig for våre tidligere eiere som har vært med oss hele denne tiden og også jobbet sammen med oss for at en langsiktig løsning er kommet på plass».

Deler av gjelden skal konverteres til aksjer i selskapet, og Hurtigruten vil få tilført over 250 millioner euro i ny kapital fordelt på Hurtigruten Norway og Hurtigruten Expeditions.