Oman: Oasen på Den arabiske halvøya

– Kom her, og ikke gjør noe nummer av det, sier Nasser Al-Jabri forbausende rolig.

Dagen i forveien får vi en liten skjennepreken fordi vi har “smuglet” en liten drone inn i landet, noe som visstnok ikke er lov. I fast regi har ikke Kapital Reises utsendte satt seg inn i saken, og drar opp en mine som sier noe sånt som at “dette var nytt for oss”.

– It takes one to know one, gliser Nassers partner Ibrahim Mohammed All Rawahi når vi gjør et ganske så tafatt forsøk på å unnskylde oss.

Hyllest: Stormoskeen Sultan Qābūs like utenfor Muskat – ferdigstilt i 2001 – er en av verdens største. Den høyeste av de fem minaretene (t.h.) strekker seg vel 90 meter over bakken. Foto: Bjørn Moholdt

– Ikke skyld på meg om du blir tatt da, høres det ut som Nasser mumler i det grånende skjegget.

Sammen glir vi inn i skyggen under den himmelhøye minareten. Han med et lite konspiratorisk glis om munnen – vi med en flyveklar drone under armen.

Kuppet landet

Europas katedraler kan oppleves som truende der de strekker sine mørke tårn opp mot himmelen, som en bønn om nåde. Vi blir små i møtet med dette mektige, menneskeskapte uttrykket for Guds makt på jorden.

Mektig byggverk: Vår guide Ibrahim i en av svalgangene i den gedigne stormoskeen Sultan Qaboos utenfor sentrum av Muskat. Foto: Bjørn Moholdt

For noen en religiøs manifestasjon, for andre en knugende påminnelse om hvor ubetydelige vi er under himmelhvelvingen.

Moskeer har en motsatt virkning, bygget som de ofte er i lysere materialer, med omfangsrike utearealer som leder videre inn i selve kirkebygget. De inviterer deg inn. Her er ingen smale dører du må bøye nakken for å entre, men store, vide porter.

Disse tankene slår oss når vi beveger oss over den indiske sandsteinen som stormoskeen Sultan Qaboos er bygget av. Du føler deg kanskje liten på det mer enn fire hektar store området, men ikke ubetydelig.

Det var sultan Qābūs som initierte byggingen av moskeen, den desidert største i Oman, og en av de mest omfangsrike i sitt slag i verden. Mens katedralene i Europa tok flere hundre år å ferdigstille, var arbeidet i utkanten av Muskat unnagjort på vel seks år.

På markedet: En viktig syssel for innbyggerne i Muskat er å vandre langs byens strandpromenade og besøke byens største marked Muttrah Souk – som også er et av araberverdenens eldste. Foto: Bjørn Moholdt

– Qābūs var en moderne leder, som vi langt på vei har å takke for hvordan Oman er idag, forklarer Ibrahim om mannen som kuppet landet med støtte fra Storbritannia, og sendte den tidligere herskeren – sin egen far – i eksil.