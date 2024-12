Bobil- og campinggigant slås konkurs

– Dette har vært en krevende situasjon for mange, og det er en trist dag for de ansatte som mister jobbene sine. Samtidig er det positivt at en stor majoritet av forhandlere i gruppen nå forhåpentligvis fortsetter med nye eiere, og vi vil bistå for å sikre best mulig håndtering av prosessen videre sammen med kreditorer og bostyrer, sier Moen.

I pressemeldingen skriver Tellus at flere eksterne faktorer har bidratt til betydelig svakere etterspørsel etter bobiler og campingvogner.

«Selskapet står nå i en situasjon med sviktende salg og et stort varelager, noe som ikke gjør vi det mulig for Tellus å dekke sine løpende forpliktelser», heter det i meldingen.

KONKURS: – Dette har vært en krevende situasjon for mange, sier styreleder Wilhelm Mohn i Tellus. Foto: Eivind Yggeseth

Enormt tap

I 2023 hadde Tellus en omsetning på litt over 1,5 milliarder kroner, mens driftsresultatet utgjorde minus 113 millioner kroner. Årsresultatet endte på minus 171 millioner kroner.

I perioden fra 2005 til etableringen av Tellus i 2021 ble det i gjennomsnitt registrert rundt 6.100 nye bobiler og campingvogner pr. år i Norge, ifølge Tellus.

«De siste årene har bransjen fått en kraftig knekk. Fra 2022 til 2024 har antallet nyregistrerte bobiler og campingvogner i Norge mer enn halvert seg fra de tidligere nivåene. Skyhøye renter, svak kronekurs og geopolitisk uro har skapt betydelige utfordringer for hele sektoren», skriver selskapet i pressemeldingen.

I starten av november måtte Tellus melde oppbud for to av sine forhandlere, Tellus Malmefjorden og Tellus Verdal. Oppbudene var en del av en bredere restruktureringsplan for Tellus-gruppen, utviklet og gjennomført i tett samarbeid med selskapets kreditorer den siste tiden.

«Grunnlaget for videre drift ikke lenger er til stede på grunn av de rådende markedsforholdene. Det er heller ikke forventet at markedet raskt nok vil komme tilbake til nivåer som støtter den strukturen og kapasiteten selskapet har i dag», heter det i pressemeldingen.