Reitan-familien bringer Munch til Trondheim

Tilbake i april kjøpte Reitan-familien en av verdens største privateide Munch-samlinger fra utleiebaronen Pål G. Gundersen. Samlingen inneholdt 55 grafiske verk, inkludert mange av Edvard Munchs mest ikoniske motiver innen litografi og tresnitt.

Presseansvarlig Berit Hvalrygg i Reitan sa da til Finansavisen at det ikke var lagt noen planer for verkene. Nå melder Estate Nyheter at flere av verkene kommer til Trondheim.

Hele 15 trykk fra samlingen skal stilles ut i Reitan-familiens nye kunstmuseum Posten Moderne (PoMo) i den gamle Postgården i Trondheim sentrum. Det er blant annet folkekjære motiver som Skrik, Madonna og Vampyr som stilles ut som del av åpningsutstillingen i februar.

– Vi har ambisjoner på flere nivåer. På regionalt nivå selvsagt, men også nasjonalt og internasjonalt, er det å vise de virkelig store Munch-kunstverkene veldig stort. Det har vært litt lite Munch her i Trondheim, så det at vi går så hardt ut med 15 verk av Munch i ett rom, viser at vi mener alvor, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig Arnaud Fontaine i PoMo.

Kunstmuseet åpner dørene 15. februar og utstillingsperioden vil vare frem til 22. juni i 2025.

Bygg fra 1911

Postgården i Midtbyen ble opprinnelig oppført i 1911 og ble tegnet av arkitekt Karl Norum. Bygget ligger i Dronningens gate 10, vegg i vegg med Britannia Hotel. Postgården skal romme både kunstmuseet PoMo og Nye Hjorten Teater.

Arbeidet har omfattet en kombinasjon av å bevare og oppgradere det historiske posthuset til et moderne museum, samt oppføre et helt nytt teaterbygg i direkte tilknytning. Skanska har jobbet tett med arkitekter, konsulenter og oppdragsgiver siden 2021 for å utvikle prosjektet, som har en kontraktsverdi på 410 millioner kroner.