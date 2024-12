Norsk luftfart utsettes for opp mot 700 millioner forsøk på cyberangrep i uken

– Vi merker stadig det vi kaller «sniffeforsøk» for å sjekke tilgjengeligheten på våre systemer. Hver uke er det mellom 400 og 700 millioner forsøk på komme inn i systemene våre, så vi er et potensielt mål for veldig mange, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor til NRK.

Avinor driver de fleste flyplassene i Norge og har også ansvaret for norsk luftrom.

Foss ønsker ikke å si noe om hvem som forsøker å ramme datasystemene deres eller hvilke deler av infrastrukturen som det rettes angrep mot.

Han understreker at alle forsøk på å bryte seg inn i datasystemene til Avinor stoppes.