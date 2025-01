Forbes har gått grundig til verks. I mer enn 40 år har de fulgt prisutviklingen på et utvalg varer og tjenester de ultrarike “må” ha. I kurven ligger alt fra unge fullblodshester til Chanel-vesker og skreddersydde blomsteroppsatser til hjemmet ditt – et selvsagt “must”. Indeksen bærer navnet Cost of Living Extremely Well Index (CLEWI). I 2024 økte denne med 4,7 prosent. Prisoppgangen på yachter sto for mye her med en oppgang på hele 25 prosent. Sigarer økte med 9,1 prosent og champagne 5,3 prosent. Privatfly lå under snittet med sine fire prosent og klokker 2,9 prosent. Den siste prosentsatsen ligger likevel over inflasjonen i 2024, som falt til 2,7 prosent i 2024, skriver Forbes.