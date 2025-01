Dyrtiden til tross: Vi prioriterer feriereiser.

– Vi har hatt en sammenhengende månedlig vekst i utenlandske kommersielle overnattinger siden april 2023, og det er ingenting som tyder på at trenden vil endres, meldte Innovasjon Norge på tampen av fjoråret.

Kommersielle overnattinger i Norge økte med fire prosent i fjor i forhold til 2023, med en økning på én prosent fra Norge og en økning på hele ti prosent fra utlandet.

Ser vi på hotellovernattinger, er det en økning på fem prosent i forhold til 2023, fordelt på to prosent økning fra Norge og tolv prosent økning fra utlandet.

Ferier for å oppleve natur, landskap og dyreliv er det flest er “svært interessert” i fremover.

Norge er i en særstilling som destinasjon for naturopplevelser – og nordlyset er blant fenomenene utenlandske gjester setter øverst på ønskelisten sin.

Kronekursen spiller også inn.

Det er langt flere av norgesturistene som etter pandemien er svært fornøyd med at “pris var i forhold til kvalitet” på norgesferien. De opplever å få mer valuta for pengene.

Det gjør også langt flere nordmenn som ferierer i eget land. I fjor var vi nesten på like mange feriereiser i eget land som i 2021 – under mørkeste pandemien, da vi ikke hadde andre valg – og ifølge ekspertene er det ingenting som tyder på at trenden kommer til å snu i 2025.

Hvordan en eventuell turistskatt vil påvirke norsk reiseliv er en annen sak.