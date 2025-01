Lite gjennomtenkt reiseskatt

Lov om besøksbidrag, kalles forslaget. Et tilforlatelig ord som fordekker at dette er en ny avgift på norsk næringsliv og norske ferie- og fritidsreisendes bruk av overnatting. Forslaget går kort fortalt ut på at alle landets kommuner får kreve inntil 5 prosents overnattingsavgift.

Ordningen påfører nordmenn på ferie eller helgetur økte kostnader. Men som om ikke det var ille nok, rammer den også alle former for næringsvirksomhet som krever overnatting utenfor hjemmet, enten man reiser for møter og konferanser eller bor på hotell for å jobbe på anlegg og i industri. Disse reisende er overhodet ikke i kommunen for å nyte fellesgoder som natur og kulturmiljøer.

Rett nok kan det bli dyrere, hvis hotellene klarer å øke prisen tilsvarende avgiften, noe som er høyst usikkert. Kunne hotellene tatt 5 prosent mer i pris i dag, ville de alt gjort det. Derfor vil konsekvensen trolig bli redusert driftsmargin for en bransje som allerede er lavest i norsk næringsliv. Det er den stedfaste og etablerte reiselivsnæringen som blir avgiftspliktig, mens cruiseturisme og bobiler i utmarken ikke blir avgiftsbelagt. De som i dag skaper flest arbeidsplasser og skatteinntekter får økt belastning, mens gratispassasjerene fortsetter å være nettopp det. Som Aftenposten oppsummerte forslaget: «Regjeringen inviterer feil folk på besøk.»

Regjeringen er klar over mulige negative konsekvenser av besøksbidraget. Etterspørselen påvirkes negativt, konkluderer den med i høringsnotatet. Dette samtidig som statsråden i sine taler ønsker mer eksport av reiselivet og økt lønnsomhet i bransjen. Det er med andre ord ikke sammenheng mellom uttrykte ønsker og faktisk politikk.

Trekk dette forslaget tilbake og inviter næringen på dialog om en treffsikker utforming

Regjeringens tanke fra Hurdalserklæringen var å gjennomføre pilotprosjekter som kunne gitt erfaringsbasert kunnskap om hvordan ordningen virker. Nå sies det i høringen at de ulike modellene som ble vurdert for piloter krever lovendring. Regjeringen kunne ha laget et lovforslag som ga anledning til å gjennomføre piloter i definerte områder. Stedene som uttrykte ønske om å være pilot, som Lofoten og verdensarvområdet i Geirangerfjorden og Nærøyfjorden, har etter at regjeringen kom med sitt forslag vært tydelig på at dette er en dårlig løsning som gjør vondt verre.

Regjeringen hevder vi ikke kan ha dagsbesøksavgift på cruisegjester eller avgift på besøk til avgrensede områder, og peker på EØS-regler. Men som advokatfirmaet Selmer på oppdrag fra Fellesgodeprosjektet i regi av Verdensarvrådet viser: Dette er fullt mulig. Det gjøres allerede i Venezia i EU-landet Italia. På Island har man klart å innføre en avgift som treffer både cruise og landbasert reiseliv med samme sats.