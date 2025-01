Spania vil ha 100 prosent skatt for boligkjøpere utenfor EU

Eiendomsskatt er en av flere tiltak som statsminister Pedro Sánchez presenterte mandag for å dempe boligkrisen i Spania, melder Financial Times. Planen innebærer en 100 prosent skatt på eiendomskjøp for ikke-EU-borgere som er bosatt utenfor EU.

Den seneste tiden har boligprisene i Spania skutt i været. Ifølge Sánchez har boligprisene i Europa økt med 48 prosent det siste tiåret, nesten dobbelt så mye som inntektene i samme periode. De høye prisene har skapt stor misnøye blant lokalbefolkningen over vanskelighetene med å finne rimelige boliger til kjøp og leie.

– Vi står overfor et alvorlig problem med enorme sosiale og økonomiske konsekvenser, som krever handling fra hele samfunnet, sier Sánchez.

Adm. direktør i Colliers i Spania, Antonio de la Fuente, tviler på at tiltakene den spanske regjeringen presenterer vil gi ønsket effekt. Ifølge ham er de 27.000 boligene som ikke-EU-borgere kjøper årlig kun «en dråpe i havet», sammenlignet med de totalt 29 millioner husholdningene i Spania.

Antonio de la Fuente tviler også på at Sánchez får gjennomslag i det spanske parlamentet, noe som er nødvendig for at de nye lovene skal bli innført.