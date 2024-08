PwC ventes å få sin straff for revisjonen de utførte for den konkursrammede Evergrande i slutten av august.

Kilder kjent med saken hos South China Morning Post sier at PwC Zhong Tian vil få en bot på 500 millioner yuan (736,7 millioner kroner) og et seks måneders landsdekkende forbud mot å ta på seg nye kunder og godkjenne regnskap for fastlandsbaserte selskaper.

Dersom boten blir på 500 millioner yuan, vil det overgå den tidligere høyeste straffen for et revisjonsselskap, som var 212 millioner yuan til rivalen Deloitte i 2023. Boten blir i så fall mindre enn det som ble spekulert om hos Bloomberg – 1 milliard yuan.

Kundene flykter

Forbudet vil ifølge kildene til SMCP vare til februar 2025, og selskapet kan ikke godkjenne revisjonsrapporter for finansregnskap eller nye børsnoteringsrapporter for sine eksisterende kunder. Forbudet vil imidlertid ikke ramme selskapets skatte- og konsulenttjenester.

Minst 50 kinesiske selskaper, mange av dem statseide, har enten droppet PwC som sin revisor eller kansellert planer om å ansette PwC i løpet av de siste månedene. PwC var revisor for omtrent 110 selskaper notert på fastlands-Kina pr. mars, ifølge Reuters.

Blåste opp inntektene

Evergrandes nøkkelenhet på fastlandet, Hengda Real Estate, blåste opp salget med 564 milliarder yuan og forfalsket fortjenesten med 92 milliarder yuan før alt kollapset.

Regnskapet til Evergrande var ifølge Finn Kinserdal, førsteamanuensis og instituttleder ved NHH, i hans artikkel i NHH Bulletin, kort fortalt slik: Evergrande utnyttet Kinas ekspansive kredittpolitikk og billig finansiering til å vokse raskt gjennom forhåndssalg av boliger. Selskapet inntektsførte salg av leiligheter allerede ved signering av forhåndssalgskontrakter og mottak av depositum, selv før byggingen av leilighetene startet, noe som blåste opp inntektene betydelig. Da Kina strammet inn på kredittilgangen i 2020, var det for sent, og Evergrande gikk konkurs.