Snuoperasjon i 24SevenOffice

24SevenOffice har redusert arbeidsstokken fra 230 til 160 i løpet av de seneste to årene.

– Etter hvert som selskapet har vokst, har vi sett behovet for å justere arbeidskulturen for å bli mer prestasjonsorientert. Dette har vært et naturlig steg på veien mot å bygge en sterkere og mer målrettet organisasjon, sier adm. direktør Eirik Aalvik Stranden.

24SevenOffice har ifølge Aalvik Stranden lagt vekt på å skape et miljø der hver ansatt bidrar aktivt til selskapets suksess, med tydelige mål og en felles forståelse av hva som kreves for å nå dem.

– Resultatet er at vi nå har en mer målrettet organisasjon, der alle er engasjert i å levere sitt beste, sier han.

Aalvik Stranden legger ikke skjul på at prestasjonsnivået hadde noe å gå på da han begynte å jobbe i 24SevenOffice i 2021. Han mener at arbeidskultur er smittsomt, og det tok ikke lang tid før han skjønte at han ønsket å gjøre noen justeringer i sin nye rolle som CEO for selskapet.

– Vi har gjennomgått en betydelig utvikling i arbeidskulturen vår, og i dag er 24SevenOffice et fantastisk sted å jobbe. Vi ser på oss selv som et toppidrettslag, der alle er engasjert i å levere sitt beste. For oss er det avgjørende å ha de rette menneskene ombord, og vi legger stor vekt på å ansette talentfulle og dedikerte medarbeidere, derfor er jeg tett involvert i mange av våre ansettelser, sier han.

Kraftig omsetningsvekst

24SevenOffice omsetter nå for rundt 400 millioner kroner i året. Klarer regnskapssystemutvikleren å levere like gode resultater de neste tre kvartalene som i andre kvartal, ender det rullerende årsresultatet på rundt 100 millioner kroner.

– Vi har doblet omsetningen på to år. I fjerde kvartal i fjor hadde vi et underskudd 37,5 millioner kroner. Nå tjener vi 25 millioner kroner i kvartalet. Da vi omsatte for 230 millioner kroner, var vi oppe i 230 ansatte. Nå omsetter vi for 400 millioner kroner med rett i overkant av 160 ansatte.

Aalvik Stranden mener at 24SevenOffice nå er et av sterkest voksende SaaS-selskapene i Norden.

– De seneste fire kvartalene har vi hatt en organisk vekst på 35 prosent. Vi er helt klart blant de aller beste i klassen.

Han påpeker at 24SevenOffice kan ta de minste selskapene med systemet sitt, som rørleggeren på hjørnet eller et enkeltmannsforetak.

– De kan vokse i systemet vårt hele veien og bli på størrelse med de største bedriftene i landet. Nummer to er at vi har et system på tvers av landegrenser, og det er det ingen av konkurrentene våre som har. Og den tredje er at vi er ganske ledende på kunstig intelligens.

Justerer arbeidskulturen: Adm. direktør Eirik Aalvik Stranden i 24SevenOffice (til høyre på bildet) har hatt behov for å justere arbeidskulturen i selskapet for å bli enda mer prestasjonsorientert. Foto: Anna Jarlhäll

Ung og ambisiøs ledergruppe

24SevenOffice-sjefen mener at det har vært helt avgjørende å få på plass en ung og ambisiøs ledergruppe i selskapet, der majoriteten er eksperter på skjæringspunktet mellom regnskap og kunstig intelligens.

– Vi har definitivt Nordens beste ledergruppe på AI. Vi har fått inn Petter Moen fra BCG som produktsjef. I tillegg er AI-ekspert Lars Leganger og hans høyre hånd, Øyvind Indrebø, kommet inn fra PwC. I ledergruppen sitter også Rebecca van Vuuren, som har blitt kåret til et av landets største ledertalenter av E24.