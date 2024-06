Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) avbryter streiken i staten for Akademikerne - Unios streik fortsetter.

«Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom staten og Akademikerne. Årsaken er at utvidelsen av streiken fra mandag 3. juni medfører at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ikke vil kunne ivareta kritiske oppgaver ved uønskede hendelser», skriver regjeringen i en pressemelding.

Det legges avgjørende vekt på at godt over halvparten av de ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet fra mandag morgen vil være tatt ut i streik.

«Etatens vurdering er at det høye antallet i streik og at de har fått avslag på 84 av 86 dispensasjonssøknader medfører at NSM ikke vil kunne ivareta sine kritiske oppgaver knyttet til uønskede hendelser», sier Brenna.

«NSM er en av Norges tre etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenester. Tjenestens hovedoppgave er å bedre Norges evne til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler», står det i pressemeldingen.

NSM mener de ikke vil kunne levere tjenester som understøtter nasjonal sikkerhet, Forsvarets operative evne og NATOs operative evne i henhold til Hovedinstruksen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarssjefens operative krav gjennom hele krisespennet, står det videre.

Over 3500 medlemmer av Unio og Akademikerne har vært tatt ut i streik. Streiken har vart siden 24. mai.

«Det er partene som har ansvaret for å finne løsninger på arbeidskonflikter. Det har de dessverre ikke klart. Med bakgrunn i den rapporten som NSM har kommet med, har jeg av nasjonale sikkerhetsgrunner ikke noe annet valg enn å gripe inn og stoppe streiken i konflikten mellom Akademikerne og staten», sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Akademikerne sier de vil be folk returnere til arbeidsplassene sine.