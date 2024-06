Flystreik avverget – enighet i Avinor-meklingen

Enigheten kom etter vel to timers mekling på overtid.

– Spekter og Avinor er fornøyd med at vi med riksmeklerens hjelp kom til enighet med LO Stat/NTL. Dermed unngikk vi en streik som ville ha berørt flypassasjerene og flytrafikken kraftig, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

NTL og Spekter forhandlet om en ny lønnsavtale for 900 Avinor-ansatte.

Oppgjøret de er blitt enige om er i tråd med frontfaget og det går nå til uravstemning blant medlemmene. I LO og NTL er de tilfredse: – Vi har slått tilbake forsøk på å svekke tariffavtalen, og fått gjennomslag for viktige krav på økonomi. Dette har vært en særdeles krevende og vanskelig mekling. Jeg er veldig fornøyd med at vi kom til enighet, og at streiken ble avverget, sier forhandlingsleder Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

Om partene ikke hadde blitt enige ville 140 NTL-organiserte ansatte i Avinor på sju flyplasser gått ut i streik i første omgang. Det ville rammet flyplassene i Bergen, Brønnøysund, Førde, Kirkenes, Kristiansand, Oslo og Ålesund.

(NTB)