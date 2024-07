For to uker siden sikret Boston Celtics seg sitt 18. NBA-mesterskap i suveren stil. Mandag ble det kjent at majoritetseier Boston Basketball Partners (BBP) planlegger å legge den ikoniske klubben ut for salg.

BBP – som eies og ledes av venturekapitalist og Causeway-gründer Wyc Grousbeck, hans far og investor H. Irving Grousbeck, samt venturekapitalisten Steve Pagliuca – har besluttet å selge seg ut etter «betydelig tankevirksomhet og interne diskusjoner», går det frem av en pressemelding først omtalt av ESPN.

Blir sittende til 2028

Bakgrunnen for salget er «vurderinger tilknyttet eiendom og familieplanlegging.»

BBP forventer å selge Boston Celtics-aksjene enten i år eller tidlig neste år, og at Wyc Grousbeck fortsetter som klubbdirektør frem til «second closing» – det vil si når salget endelig blir sluttført. Dette er estimert til å skje i 2028.

Salget av NBA-klubber går gjennom en prosess i flere trinn. Etter at ny eier er funnet og en foreløpig avtale inngått skal NBA-styret vurdere og godkjenne transaksjonen i tråd med ligaens regelverk. «Second closing» finner sted først etter at due diligence er fullført og nødvendig finansiering er på plass.

Prisingen har eskalert

BBP kjøpte sin kontrollerende post i Boston Celtics for 360 millioner dollar i 2002, og siden den gangen har verdsettelsen av NBA-klubber gått til himmels.

DALLAS MAVERICKS-EIER: Miriam Adelson, enken etter casinomagnat Sheldon Adelson og eier av Las Vegas Sands. Foto: Bloomberg

I februar i fjor kjøpte Mat Ishbia, som står bak den amerikanske boliglånsutstederen United Wholesale Mortgage, en majoritetspost i Phoenix Suns for 4 milliarder dollar. Noen uker senere sikret Jimmy og Dee Haslam seg 25 prosent av Milwaukee Bucks til en prising av klubben på 3,5 milliarder dollar.

I desember solgte Mark Cuban sin majoritetspost i årets tapende finalist Dallas Mavericks til Las Vegas Sands i en transaksjon som priset klubben til rundt 3,5 milliarder dollar. Las Vegas Sands eies av Miriam Adelson, enken etter casinomagnat Sheldon Adelson, og styres av hennes svigersønn Patrick Dumont.

LA LAKERS-EIER: Todd Boehly. Foto: Bloomberg

Før Phoenix Suns-salget var Brooklyn Nets tidenes største NBA-transaksjon etter at Joe Tsai la 2,35 milliarder dollar på bordet i 2019. To år før kjøpte Tilman Fertitta Houston Rockets for 2,2 milliarder dollar, mens tidligere Microsoft-sjef Steve Ballmer ga 2,0 milliarder dollar for Los Angeles Clippers i 2014.

Vi tar også med at Mark Walter og dagens Chelsea-eier Todd Boehly priset Los Angeles Lakers til omkring 5 milliarder dollar da duoen for tre år siden kjøpte 27 prosent av klubben fra Philip Anschutz.