Norges rikeste kvinne utelater datter fra testamentet

Fædrelandsvennen kan nå avsløre detaljene i testamentet til Rannfrid Rasmussen.

Rasmussen, som gikk bort i april etter lang tids sykdom, var Norges rikeste kvinne med en formue på 9 milliarder kroner. Formuen stammer fra Rasmussengruppen, der hun satt på en eierandel i underkant av en tredjedel av familieselskapet.

Rasmussen etterlot seg fire barn, men det er hennes yngste sønn, Per Otto Rasmussen Dahl, som arver nesten alle aksjene, ifølge avisen.

Skrevet ut av testamentet

Datteren Sissel Rasmussen Dahl er imidlertid helt utelatt fra testamentet. En mindre andel av aksjene vil bli fordelt til en søster, en bror og flere barnebarn.

ifølge informasjon DN har mottat, strekker konflikten mellom mor og datter flere år tilbake. Problemet oppsto da Sissel, mot sin mors ønsker, bestemte seg for å selge noen aksjer i Rasmussengruppen som hun hadde fått i gave fra både moren og mormoren. Til slutt måtte moren kjøpe tilbake disse aksjene.

«Min datter Sissel Rasmussen Dahl skal ikke arve flere aksjer etter meg», heter det i testamentet, ifølge Fædrelandsvennen.

– Hun har skrevet et testament som bare skaper problemer og splid i familien i flere generasjoner fremover. Jeg er fortvilet over testamentet, sier Sissel Rasmussen Dahl til Fædrelandsvennen.

Hovedarvingen Per Otto er imidlertid villig til å vurdere endringer og sier at familien har interne diskusjoner for å justere fordelingen blant søsknene.

– Det arbeides blant annet med løsninger der mine søstres familiegrener blir tilgodesett langt mer enn det testamentet legger opp til. I dette ligger det at jeg mener at fordelingen er utfordrende både følelsesmessig og når det gjelder fordeling av kapital, sier Per Otto Rasmussen Dahl til Fædrelandsvennen.