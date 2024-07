På Bloombergs utbytteoversikt finner vi også Vladimir Potanin, som ifølge nyhetsbyråets milliardærindeks er Russlands rikeste og verdens 53. rikeste med en formue anslått til 32 milliarder dollar. Den største eieren i verdens største nikkelprodusent Norilsk Nickel, med omkring en tredjedel av aksjene, står oppført med 52 milliarder rubler i utbytte.

Kina, India kjøper olje

Sanksjonsbølgen fra Vesten i kjølvannet av Ukraina-invasjonen i februar 2022 utløste frykt for økonomisk kollaps, og mange russiske selskaper pauset sine utbytteutbetalinger. Etter et fall i 2022, steg russisk BNP kraftig fra start året etter. Dette henger blant annet sammen med at Putins regime brukte store summer for å utvide forsvarsindustrien, mens råvareeksportører restrukturerte og fant alternative markeder.

Eksempelvis er India og Kina nå store kjøpere av rabattert, russisk olje.

Samtidig påpeker nyhetsbyrået at mange statskontrollerte selskaper, som Gazprom og Russlands største bank Sberbank, aldri stanset har utbyttene siden de har gått med rekordoverskudd under krigen. Sberbanks generalforsamling godkjente i juni et rekordutbytte på 752 milliarder rubler for 2023.

Høye renter i banken

Direktør Chris Weafer i Macro-Advisory spår likevel sterk motvind for russisk økonomi i andre halvår i år og neste år, og åpner overfor Bloomberg opp for at Kreml kan øke skattene.

– For mange bedriftseiere er det et spørsmål om det er bedre å ta ut pengene nå enn å risikere å miste dem i skatt neste år. Selskaper sliter mer med betalingene, noe som kan medføre mangel på industrikomponenter og forbruksvarer, sier han.

Et annet spørsmål for oligarkene er hvor utbyttene skal investeres når sanksjoner begrenser mulighetene.

– Det er rett og slett altfor mye usikkerhet for å gjøre store investeringer, spesielt når de kan få høye renter fra russiske banker på rubelinnskudd. For de fleste er det fornuftig å vente, sier Weafer.