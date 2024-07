– Prisen kunden ser i butikken, er helt annerledes enn den bonden ser. Det er mye som skjer i leddet mellom oss og butikken når prisen stiger så mange ganger, sier Tømte, som er leder for Akershus Bondelag.

I potetåkeren hans i Eidsvoll strekker potetplantene seg over mange mål. På Tømte gård har familien dyrket poteter i flere generasjoner.

Han mener de høye potetprisene kan svekke forbrukerens tillit.

– Når kunder og bønder reagerer på prisene, har man bommet og vært for grådig. Butikkene tar den prisen de kan tyne ut av kunden uavhengig av hva de faktisk har betalt for produktet, sier Tømte til NTB.

Prishopp

Fra mai til juni steg prisen for poteter med 12,6 prosent. Prisen steg med 28,7 prosent sammenlignet med fjorårets junimåned, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tørke, ekstrem nedbør og flom har gitt langt færre poteter på lager i år enn normalt. I april ble det tomt for norsk potet. For å dekke etterspørselen ble importtollen på potet fjernet i mai.

– Det kan ha slått ut i høyere priser gjennom økte transportkostnader og svak kronekurs, sa seksjonssjef i SSB Espen Kristiansen tidligere denne måneden.

Nå er det bra med norsk potet i butikkene, ifølge Landbruksdirektoratet.

Ingen urimelige prisøkninger

– Vi har ikke noe høyere marginer på poteter enn andre norske landbruksprodukter. Også hos oss har kostnadene økt i alle ledd. Prisøkningene på potet står i forhold til det, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

Hun viser til en konklusjon fra Konkurransetilsynet fra mai.

– Tilsynet har nylig fastslått at kjedene ikke har økt sine marginer urettmessig som følge av prisøkningene de senere årene, sier Søyland til NTB.

Roser ny tollavgift

Fra 1. september øker tollen på importpoteter kraftig. Tidligere har importører betalt et fast kronebeløp per kilo når de kjøper poteter fra utlandet. I høst innføres en ny prosenttoll som beregnes av importverdien.

– Den hilser vi veldig velkommen. Tollen fjerner risiko, sikrer større inntekt til bonden, og den gjør at vi kan investere i blant annet lager og kjølerom som gjør at vi er leveransedyktige hele året, sier Tømte.

Flere frykter høyere potetpriser som følge av den nye tollen.

– Noen snakker om poteter til 100 kroner under visse forutsetninger, men de forutsetningene vil ikke skje. For når det er tomt for poteter i Norge, vil tollen falle bort, sier han.

Bekymret

Kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i Bama sier de er bekymret for endringene i tollvernet. De tror på ytterlig økning i andelen norske poteter, men at det forutsetter nok settepoteter, lagringskapasitet, rekruttering og areal til dyrking.

– Når endring i toll kommer før disse tingene er på plass, vil det føre til høyere potetpriser og lavere forbruk, sier Gulbrandsen til NTB.

(NTB)