Biden kaller Trump en reell fare for USAs demokrati

– Merk mine ord, hvis han vinner, se hva som skjer. Han er en ekte fare for amerikansk sikkerhet, sa Biden i et intervju med TV-kanalen CBS.

– Kritisk for meg er å opprettholde demokratiet vårt, og det er ingen spøk. Jeg har et ansvar overfor landet å gjøre det viktigste vi kan gjøre, og vi må, vi må, vi må slå Trump, sa han videre.

81 år gamle Biden har holdt en lav profil siden han trakk seg ut av valgkampen etter en katastrofal TV-debatt med Trump i slutten av juni.

Les også The Economist: – Amerikansk økonomi står foran en nedtur Amerikansk økonomi er ikke på vei inn i resesjon, men den står foran en nedtur, skriver The Economist.

Biden forklarte at han trakk seg under press fra andre demokrater som fryktet tap i valg til Kongressen på grunn av hans alder og mentale tilstand, og for å gjøre sitt til at Trump taper.

I intervjuet framsto han som svakelig, men oppegående, og han forsikret intervjueren om at han ikke har noen større helseproblemer.

I intervjuet sa han at han vil hjelpe Kamala Harris med alt hun trenger, og varslet at han kommer til å være med på valgkampen, blant annet i den viktige vippestaten Pennsylvania, der han selv er født.

Demokratenes håp om å vinne valget har skutt i været etter at Biden trakk seg og Harris overtok, mens Donald Trump og republikanerne ser ut til å streve med hvordan de skal takle Harris.