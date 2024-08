Dette i motsetning til alle de som i dagens samfunn glorifiseres fordi de slutter i jobben og lever det frie livet på landet, som tar et års fri for å reise eller seile jorden rundt med familien, som velger å bli “tradwifes” for å stelle mann, barn og hus mens ektefellen sørger for inntektene, eller som swaper en travel karriere i det private næringslivet med en mer fleksibel og mindre arbeidsintensiv stilling i det offentlige.

Dem om det. Enhver bør stå fritt til å leve slik de ønsker.

Samtidig er den jobben som kvinnene på Kapitals liste utfører daglig, helt avgjørende for verdiskapningen og konkurranseevnen i AS Norge. Uten deres innsats ville antagelig hjulene i landets maskineri ha sluttet å gå rundt.

For Norges mektigste kvinner sørger for å skape og opprettholde arbeidsplasser, de bidrar til at selskapene de leder betaler skatter og avgifter til fellesskapets kasser, de bidrar til innovasjon og på ulikt vis til at Norge kan bli et enda bedre land å leve i.

Denne innsatsen for landet er det all grunn til å applaudere.

Spesielt fordi mange av Norges mektigste kvinner fortsetter å tråkke opp løypa for dem etter seg. Likestillingen har ikke kommet lenger enn at vi i 2024 fremdeles snakker om Ida Wolden Bache som Norges første kvinnelige sentralbanksjef, Toril Marie Øie som Norges første kvinnelige høyesterettsjustitiarius, Hanne Harlem som Norges første kvinnelige sivilombud, Ingrid Dahl Hovland som Norges første kvinnelige vegdirektør, Lise Klaveness som Norges første kvinnelige fotballpresident, Nina Schanke Funnemark som Norges første kvinnelige skattedirektør og Vibeke Fürst Haugen som Norges første kvinnelige kringkastingssjef.

Kapitals liste over Norges 100 mektigste kvinner viser hvor skoen trykker når det gjelder likestillingen i arbeidslivet, men vel så viktig er det at den presenterer et vell av gode rollemodeller som viser at det er mulig for norske kvinner, uansett bakgrunn, å gå helt til topps i samfunnet – hvis man bare vil og jobber hardt nok.