På tredjeplass kommer Volvo, som gjøre comeback på pallen etter at verdien på merkevaren har steget 29 prosent det seneste året til 10,9 milliarder euro. Selskapets forbedrede økonomiske resultater sammen med deres løfte om å forplikte seg til bærekraft gjenspeiles også i selskapets forbedrede score.

Lego har den sterkeste merkevaren

TJENER GODT: Lego har den sterkeste merkevaren i Norden, og fikk et driftsresultat på 8,1 milliarder danske kroner i første halvår. Foto: Bloomberg

Den sterkeste merkevaren (BSI – Brand Strength Index) i Norden er fra Danmark; Lego får 87,9 i styrke på merkevare, som er en økning på 1,9 poeng fra året før. Brand Finance sin forskning viser at danskene utmerker seg innen kjennskap, tilfredshet og vurdering, støttet av tiår med merkevarekapital og nostalgi som resonerer globalt.

Legos merkevareverdi øker også, med 3 prosent, til 7,4 milliarder euro, som gjør merkevaren til den sjette mest verdifulle i Norden, og den mest verdifulle i Danmark.

Lego la for øvrig frem tallene for første halvår onsdag, og kunne vise til en 13 prosents omsetningsvekst og et driftsresultat som vokste 26 prosent til 8,1 milliarder danske kroner.

Verdien på Scandic Hotels merkevare har falt 10 prosent det seneste året, til 675,4 millioner euro, men styrken i merkevaren er likevel såpass sterk at hotellkjeden kommer på andre plass i merkevarestyrke, med en rating på 86,3 poeng. Ifølge undersøkelsene til Brand Finance oppnår Scanid Hotels en score på 10 av 10 på pris, kjennskap og anbefaling, mens selskapets omdømmescore var 9,8.

Den tredje sterkeste merkevaren er ICA, som har en merkevareverdi på 1,7 milliarder euro. ICA oppnår en BSI-score på 86,3 av 100, og Brand Finance mener at Sveriges største dagligvareforhandler hadde en perfekt poengsum for lojalitet, noe som understreker selskapets betydelige fotfeste i svensk kultur.

Novo på vei opp

Et dansk selskap som har markert seg det siste året er Novo Nordisk. Selskapet er blitt en av Nordens ti mest verdifulle merkevarer (åttende plass) etter en økning i merkeverdien på 59 prosent til 4,7 milliarder euro. Denne veksten skyldes i stor grad økende etterspørsel etter dets diabetes- og slankemedisiner, Wegovy og Ozempic, som har økt både inntekter og fremtidsprognoser, samt hevet selskapets internasjonale profil.

Vår Energi er den raskest voksende merkevareverdien i Norden, opp 64 prosent til 612 millioner euro, etterfulgt av Trygs merkevareverdi som har steget 61 prosent det seneste året til 1,5 milliarder euro.