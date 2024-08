Nav-sjefen får kritikk for direktøransettelser

De fire fagforeningene Norsk Tjenestemannslag i Nav, Arbeids- og velferdsetatens yrkesorganisasjon (AVYO), Unio og Akademikerne mener Nav-sjefen har tatt snarveier og omgått å drøfte to sentrale lederstillinger med dem, skriver Aftenposten.

De trekker fram én midlertidig stilling som assisterende direktør, samt en midlertidig HR-direktør.

– Vi er sjokkerte over at han tar slike avgjørelser. Når Holte forklarer dette, sier han at han selv har et behov for det. Det er greit at han trenger det, men det er ikke det eneste som er viktig eller riktig, sier leder Torgeir Homme i Norsk Tjenestemannslag i Nav til avisen.

Holte avviser at stillingen ble opprettet «på innfall». Han sier den midlertidige ansettelsen er innenfor lovverket, men erkjenner at de tillitsvalgte burde ha fått sagt sitt om stillingens innhold og sier de burde hatt en drøfting om innholdet i stillingen.

– Jeg tar innover meg at de nå opplever at det har vært en dårlig prosess om midlertidig assisterende Nav-direktør. Derfor ønsker jeg at vi får til en snarlig drøfting når det gjelder innholdet i stillingen, sier Holte.

– Jeg skal gjøre mitt for å bidra til at vi får partssamarbeidet og forholdet til de tillitsvalgte inn på et godt spor igjen, sier Holte.

(NTB)