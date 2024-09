Siktet næringslivstopp har sagt opp

Det opplyser vedkommendes arbeidsgiver til Aftenposten.

Torsdag ettermiddag medlte NRK at en næringslivstopp hadde blitt siktet for snikfilming under Arendalsuka, og fredag røpte Dagens Næringsliv at det var en av deres journalister som oppdaget snikfilmingen og anmeldte saken sammen med de andre fornærmede.

«Han har nylig sagt opp», sier vedkommendes arbeidsgiver nå til Aftenposten.



Hotellene og overnattingsstedene er alltid stappfulle under Arendalsuka, og det førte til at den mannlige næringslivstoppen delte leilighet med en politiker, to kvinnelige kolleger og en journalist.

Ifølge de fornærmede i saken var kameraet montert inne i en mobil høyttaler, som tilhører mannen. Høyttaleren var plassert på badet, og de fornærmede mener de ble filmet under oppholdet i Arendal.

Det er DN-journalisten som først skal ha fattet mistanke rundt den tilsynelatende uskyldige bærbare høyttaleren, og etter noen raske undersøkelser fant ut at høyttaleren egentlig var et spionkamera.

Ifølge opplysninger til VG skal kameraet ha inneholdt materiale som gå flere år tilbake i tid.